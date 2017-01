Cinq titres pour l’un, Thierry Omeyer, quatre pour deux autres, Nikola Karabatic et Mickaël Guigou. Enfin le tout premier pour Vincent Gérard. Ces quatre handballeurs ont été les grands artisans du sixième titre mondial des Bleus. A plus de 30 ans, ils apportent leur savoir-faire, leur rigueur et leur expérience.