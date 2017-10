Kylian Mbappé, retour sur une success story

Kylian Mbappé est non seulement le plus jeune joueur de l'équipe de France, mais aussi le plus populaire. A 18 ans, sur le terrain comme dans la vie, le jeune homme donne tout. Gagner, coûte que coûte, voilà son credo. En arrivant au PSG cet été, ce compétiteur hors norme est devenu le joueur le plus cher de l'histoire... et il n'est qu'à l'aube de sa carrière.