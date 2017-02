L'aventurier Mike Horn rend un vibrant hommage à sa femme Cathy, emportée par un cancer du sein

Si Mike Horn est toujours affecté par la disparition de sa femme, il peut malgré tout compter sur le soutien sans faille de ses filles, Annika et Jessica. "Quand je leur parle, je la vois. Cathy sera toujours proche de moi. Je suis privilégié d'être entouré de tant d'amour, et c'est la plus belle raison pour vivre ma vie pleinement", dit-il.





Et des aventures, l'explorateur en a encore de nombreuses à vivre. Prochaine étape, traverser le Pôle Nord. Plus près de nous, on le retrouvera très prochainement dans la troisième édition du docu-réalité "A l'état sauvage" qui l'a emmené en septembre dernier au Botswana en compagnie de Laure Manaudou. Une chose est sûre, Mike Horn est bien décidé à honorer jusqu'au bout ce que lui a demandé sa femme : "Un jour, j'ai dit à Cathy que si je pouvais, j'échangerais ma vie contre la sienne. Elle a répondu : 'Mike, lorsque je ne serai plus là, vis ma vie pour moi. Vis pour nous deux'".