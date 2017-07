La "génération 2024", les champions olympiques de demain

"Comme France 98, Paris 2024 peut marquer une génération" affirmait récemment Tony Estanguet, ancien champion olympique de canoë et coprésident de la candidature de Paris. Cette nouvelle génération de champions est encore en maturation mais quelques benjamins se détachent déjà du lot et cristallisent tous les espoirs. Parmi eux, Prithika Pavade en tennis de table ou Heather Arneton pour le saut en longueur. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.