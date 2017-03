La justice française en passe de révéler un scandale de corruption dans l’attribution des Jeux olympiques

Alors que Paris a entamé la dernière ligne droite dans la course qui l’oppose à Los Angeles pour l’attribution des Jeux olympiques de 2024, la justice française pourrait bien semer une jolie pagaille d’ici au 23 septembre, date à laquelle le Comité international olympique (CIO) est censé donner le nom du vainqueur. Ce vendredi, Le Monde révèle en effet que la justice française, qui enquête depuis décembre 2015 sur des soupçons de corruption dans l'attribution des Jeux olympiques de Rio en 2016 et Tokyo en 2020, dispose désormais d’éléments concrets mettant en cause l’intégrité du processus. En cause : des manœuvres destinées à acheter des votes.