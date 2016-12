Le journal de bord du Vendée Globe : Le Cléac'h reprend un peu d'avance sur Thomson

Son avance fondait comme neige au soleil. Avant Noël, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) disposait de plus de 800 milles d'avance sur son premier poursuivant Alex Thomson (Hugo Boss). A quelques heures de célébrer la nouvelle année, le Breton n'avait plus que quelques longueurs d'avance sur le Britannique qui s'était rapproché à vitesse grand V. Armel Le Cléac'h est enfin sorti d'un anticyclone qui l'a bloqué pendant près d'une semaine et dispose, au dernier pointage, de 133 milles d'avance sur Alex Thomson. Le skipper français s'est dirigé samedi en matinée vers les côtes brésiliennes pour éviter l'anticyclone positionné plus à l'Est, et se rapprocher de Rio de Janeiro. Au large du cap Frio, à l'est de la ville hôte des jeux Olympiques 2016, il devrait ensuite mettre le cap à l'Est pour le passage à la nouvelle année et récupérer les brises d'Est qui balayent l'Atlantique Sud. Son premier poursuivant gallois devrait l'imiter quelques heures plus tard.