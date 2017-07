"Phelps Vs Shark" : le nageur Michael Phelps contre un grand requin blanc, c'est le jour J !

"J’ai pu faire quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Être dans une cage et plonger avec des grands requins blancs", écrivait Phelps sur son compte Instagram le mois dernier, lors de l'annonce du défi. Discovery Channel était plus claire dans son communiqué : il s’agit bien d’une "course" entre "l'athlète le plus titré du monde" et "le prédateur le plus efficace de l'océan". Une certitude : la vitesse de pointe de Michael Phelps ne dépasse pas les 10 km/h, quand celle d’un requin blanc atteint les 40 km/h. Mais il se pourrait que l’animal ne reste pas dans sa ligne d’eau.