La Turquie blâme les supporters de Lyon, Aulas charge ceux de Besiktas : qui est responsable des incidents au parc OL ?

En parallèle, beaucoup ont pointé le fait que l’OL a vendu quelque 25.000 places sans effectuer le moindre tri, au lieu de privilégier ses abonnés, ce qui a permis à de nombreux sympathisants de Besiktas de se mêler aux Lyonnais dans les hauteurs du stade... "Avec la loi française, à partir du moment où on vend sur une billetterie digitale, on n'a pas le droit de faire du refus de vente, s’est défendu Jean-Michel Aulas. On a simplement fait en sorte qu'il n'y ait pas de vente à l'étranger pour éviter un certain nombre de choses. Ils se sont très, très bien organisés. Il y a eu l'arrivée de supporters turcs qui n'auraient jamais dû être là, venant d'Allemagne. Quelqu'un leur a vendu les billets. Ce sont des gens dangereux. En arrivant à convaincre nos supporters de rejoindre la tribune, on a sauvé le match. Et comme en général, on est toujours récompensé quand on fait une bonne action, nos joueurs ont véritablement fait une seconde période excellente. C'est aussi un petit clin d'oeil du destin." Car oui, au fait, Lyon a gagné 2-1.