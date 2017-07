Le skippeur Thomas Coville traverse l'océan Atlantique en moins de cinq jours, un nouveau record

"L'Atlantique Nord pour moi. C'est le premier record que j'ai tenté. C'est le temps de référence de tout le monde, c'est celui qui parle et qui est le plus tenté", a expliqué Coville lors d'une liaison avec son équipe réalisée durant sa traversée. Ce record, tombé deux fois cette semaine, n'avait pas été battu depuis 4 ans.





Le marin de 49 ans a filé à vive allure durant les 4 jours et demi, soit 3039 milles nautiques (5628 km) parcourus à une moyenne de 28,35 noeuds (52,5 km/h). Et il a surpassé son plus redoutable adversaire, Francis Joyon (61 ans), détenteur du record du tour du monde en équipage (40 jours).





Les deux hommes bataillent sur l'eau à coups de records. Celui de la traversée de l'Atlantique en solitaire les oppose depuis 12 ans. En 2008, Coville chipe le record que Joyon possédait depuis 3 ans. En 2013, Joyon reprend la marque (5 j 02 h 56 min). Et l'améliore, dans une totale improvisation, le 12 juillet 2017.





Les deux hommes se trouvaient à New York la semaine dernière après avoir participé à une course inédite en équipage entre quatre des plus grands multicoques de la planète, les 'Ultime', reliant Saint-Nazaire à New York (The Bridge).