VIDÉO - Les nouveaux visages de l'équipe de Chapecoense

Ce mercredi, le club a présenté officiellement ses trois premières recrues, le défenseur Douglas Grolli, le milieu de terrain Nadson et l'attaquant Rossi. Les dirigeants comptent bénéficier de prêts de joueurs pour former un nouvel effectif d'une vingtaine d'éléments.





Ce vendredi matin, les nouvelles recrues et une dizaine de jeunes du centre de formation se sont présentés pour le premier entraînement de la pré-saison, en présence du survivant Neto, qui marchait à l'aide de béquilles et a retrouvé le vestiaire pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Le premier match officiel aura lieu le 26 janvier, également à domicile, contre Joinville, autre club de l'État Santa Caratina, pour le compte de la Primeira Liga, tournoi qui regroupe des formations de Rio de Janeiro et du Sud du Brésil.