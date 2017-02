Les stars NBA LeBron James et Stephen Curry passent à l'attaque face à Trump

Les jours passent et les critiques à l’encontre de Donald Trump ne cessent d’affluer de toutes parts. Déjà opposé au milliardaire américain lors de l’élection américaine, s’affichant aux côtés d’Hillary Clinton pendant le sprint final, la star de la NBA LeBron James s’est fendue d’une nouvelle sortie contre Trump dans un entretien au magazine Hollywood Reporter paru mercredi. Il a ainsi dénoncé le décret anti-immigration signé par le nouveau président, qui suspend l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane pendant au moins trois mois et des réfugiés pendant quatre mois (texte pour l'instant en stand-by grâce à la décision d'un juge de San Francisco).





"Je ne suis pas en faveur de cette politique ou de toute politique qui exclut et divise les gens", a déclaré The Chosen One avant d’ajouter : "Je suis aux côtés des très nombreux Américains qui croient que cette politique ne représente pas ce que sont les Etats-Unis et nous devons continuer à faire entendre notre voix." Pour rappel, James avait refusé de séjourner dans un hôtel de New York appartenant à Donald Trump alors que Cleveland affrontait les Knicks le 7 décembre dernier.