Bastia-Saint-Etienne : Vincent Pajot à l'hôpital après un violent KO

Tout le monde a eu très peur. Victime d'un choc impressionnant durant la rencontre des Verts à Bastia, le joueur de Saint-Etienne, complètement K.O au moment du choc, mais conscient lors de sa sortie sur civière (44e) a été hospitalisé dans la foulée. "Vincent Pajot va rester en observation au moins une nuit à l'hôpital de Bastia", a expliqué son entraîneur Christophe Galtier après le match. "Il a repris connaissance dans le tunnel. j'espère qu'il pourra nous rejoindre le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

On a eu des nouvelles de lui. On nous a dit que ça allait. On est de tout coeur avec lui Jordant Veretout, un coéquipier