"Ligue 1 Conforama" : le Championnat a un nouveau nom pour les 3 prochaines saisons, qu'en pensez-vous ?

La LFP, forte d'un résultat net des clubs français de D1 et D2 qui a atteint trois millions d'euros en 2015/2016, selon les chiffres dévoilés cette année par la DNCG, se targue donc d'être la première institution en France à avoir conclu trois accords de naming en un an : "Domino’s Ligue 2", "Orange e-Ligue 1" et donc maintenant "Ligue 1 Conforama".





