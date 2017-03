Ligue 1 : le PSG se rassure face à l’OL (2-1) et reste dans la roue de Monaco

En fait, Paris a dominé son sujet de la tête et des épaules. Fébrile sur les deux premiers coups de pied arrêtés concédés, sa défense n’a ensuite plus commis la moindre erreur. Cela a permis à toute l’équipe d’assumer un déséquilibre offensif qui a mis le milieu de l’OL au supplice. Double passeur décisif, Javier Pastore a ébloui le Parc des Princes de son toucher de balle, de ses chevauchées et de son mordant dans les duels. C’est sans doute sa lumière qui a instantanément chassé les nuages qui avaient pu s’accumuler dans les esprits de certains de ses partenaires. Il faut dire que l’Argentin n’avait pas joué à Barcelone. Que se serait-il passé si son entraîneur avait daigné ne serait-ce que le faire entrer en cours de match ? On ne le saura jamais.