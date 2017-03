Barça-PSG : quelles (lourdes) conséquences aura la déroute historique concédées par les Parisiens

Plus grosse valeur sur le marché, et courtisé par les plus grands, Barcelone en premier lieu, Marco Verratti pourrait cette fois tenter de forcer son départ. Ces dernières années, ses dirigeants l’ont maintenu en place à coups d’augmentations de salaire tous les six mois (on exagère à peine), mais cela n’avais pas empêché son agent de tenir, publiquement, des propos contradictoires sur les intentions de départ de son poulain. S’il estime, à 24 ans, qu’il a fait le tour de la question à Paris, et qu’il aurait ailleurs de meilleures chances de gagner la Ligue des champions, l’Italien entamerait un bras de fer cet été. Dans l’autre sens, le PSG pourrait décider de se séparer de Thiago Silva, qui s’est littéralement liquéfié à Barcelone, sans assumer son rôle de leader, au contraire du jeune Presnel Kimpembe à l’aller. Enfin, les vieux briscards que sont Maxwell et Thiago Motta seront envoyés à la retraite. Et sans doute remplacés par des recrues.