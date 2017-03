Barça-PSG : Javier Pastore joue au foot… comme il conduit sa voiture (et préfère Unai Emery à Laurent Blanc)

Avant que l’on sache à combien de feux s’arrête Blaise Matuidi en moyenne sur un trajet, Javier Pastore s’attarde aussi sur son efficacité récemment retrouvée (une passe décisive face à l’OM et un but contre contre Niort). Il l’attribue à Unai Emery et, en complimentant son entraîneur, il le compare, de façon peu flatteuse, à son prédécesseur, Laurent Blanc. Jugez plutôt : "Emery sait que je préfère revenir au milieu pour donner la dernière passe et créer des actions. Alors il me crie dessus toute la journée pour que je vienne dans la surface. Je suis plus à l’aise, aussi, parce que nous récupérons plus facilement le ballon. Avant, quand nous perdions le ballon, nous faisions cinq pas en arrière et attendions. Maintenant, nous sommes beaucoup plus près. Ainsi il est plus facile de presser. Emery nous le demande énormément et, contre le Barça, c’est primordial."