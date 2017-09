PSG-Bayern Munich : le show Mbappé impressionne (même Neymar)

Dans la lumière plus que jamais, le gamin de 18 ans a multiplié les combinaisons avec Cavani et Neymar, ses deux compères d'attaque. Chaque ballon qu'il a touché a mis la pagaille dans une défense munichoise dépassée par son talent froid et précoce. Inarrêtable dans son couloir droit, et comme les deux doigts de la main avec Dani Alves, Mbappé a fait du... Mbappé. Il a d'abord servi l'Uruguayen en retrait (et dans le bon tempo) sur le deuxième but du PSG avant de mettre à terre la défense du Bayern Munich sur l'action amenant le but du 3-0 de Neymar. Un match plein assorti donc d'une première passe décisive en C1, qui lui permet d'être impliqué sur huit buts lors de ses huit dernières apparitions dans la compétition reine.





Car c'est bien la Ligue des champions que Mbappé éclabousse de son génie. Buteur face au Celtic Glasgow (0-5) lors du premier match de poules des Parisiens en Ligue des champions, Mbappé reste sur une série européenne de 7 buts en... 11 matches. En scorant contre les Écossais, il a égalé Patrick Kluivert, le plus jeune joueur à avoir atteint cette marque. Et, énième preuve de sa précocité hors norme, Mbappé a encore un an pour surpasser le mythique attaquant de l'Ajax Amsterdam et du FC Barcelone.