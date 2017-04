Ligue des champions : Monaco accumule les (gros) pépins juste avant de défier Dortmund

Si les deux remplaçants sur les flancs de la défense, Almamy Touré et Andrea Raggi, ont l’expérience de ces grands rendez-vous où la moindre erreur se paye au centuple, c’est le manque d’automatismes de l’ensemble, avec les défenseurs centraux et les milieux défensifs, qui laisse présager une soirée difficile. En 8es de finale, contre Manchester City (défaite 5-3 ; victoire 3-1), déjà, l’arrière-garde monégasque s’était montrée particulièrement fébrile. Sauf qu'en face, ce mardi soir, il y aura trois attaquants en pleine forme (Dembélé, Aubameyang et Kagawa), toujours nichés dans l’axe, derrière le milieu adverse, et prêts à filer comme des flèches... dans le dos des latéraux. Le problème étant posé, l’entraîneur de l’ASM, Leonardo Jardim, longtemps raillé pour ses préceptes "trop" défensifs, a sans doute cherché une solution collective. Le match dira s’il l’a trouvée.