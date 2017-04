Dortmund-Monaco reporté après "trois explosions" : ce que l’on sait

A 20h30, l'annonce du report de la rencontre a été officialisée. Le match se jouera finalement mercredi à 18h45. Un report accueilli comme un soulagement par le portier du BvB Roman Bürki : "Plus personne ne pensait à jouer au football". Quant aux Monégasques, ces derniers étaient déjà au stade au moment de l'incident, comme l'a confié le gardien de but de l'AS Monaco Danijel Subasic au quotidien croate 24sata: "Nous sommes actuellement au stade, en lieu sûr, mais nous nous sentons horriblement mal". Ils se sont entraînés à huis-clos dans un stade désert. Concernant les supporters monégasques, le Borussia a lancé une opération via Twitter pour trouver un toit à chacun d'eux.