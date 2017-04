Dortmund-Monaco reporté après "trois explosions" : ce que l’on sait

"Peu après le départ du bus de l'équipe du Borussia Dortmund de l'hôtel vers le stade, un incident s'est produit. Le bus a été endommagé en deux endroits. Une personne a été blessée et transportée à l'hôpital", a dit le Borussia Dortmund dans un communiqué. Selon le quotidien allemand Bild, des engins explosifs étaient dissimulés le long de la route empruntée par le bus à une dizaine de kilomètres du stade. La police allemande a d'ailleurs confirmé que trois d'entre eux avaient explosé et qu'un autre avait été retrouvé sur les lieux. Le gardien de but des Borussen Roman Bürki, qui se trouvait dans le bus, a raconté la scène au media suisse Blick.ch : "Après l'explosion, nous nous sommes tous baissés dans le bus, ceux qui pouvaient se sont couchés par terre. Le bus s'engageait sur la route principale lorsqu'il y a eu une énorme détonation, une véritable explosion. Nous ne savions pas ce qui allait se passer ensuite".