Luis Enrique, entraîneur du Barça : "Si le PSG a mis quatre buts, on peut en mettre six"

Son coach a d’ailleurs repris ce discours à son compte, en y mettant d’autres mots. "On ne va pas jouer comme des fous non plus. Mais ce qui est clair, c’est qu’on n’a rien à perdre. Tout à gagner. La gestion des émotions est importante. Il faudra rester calmes. Mais le public doit faire du stade un chaudron, avant et pendant. Il ne faudra pas de pause. Je ne leur demande rien. Mais on aura besoin d’un Camp Nou comme un volcan. (...) Je veux que l’on soit au moins proche de passer. Je suis convaincu que c’est possible. Et si on arrive à ça, leur moral sera atteint."