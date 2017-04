Marathon de Paris 2017 : combien touche le gagnant, l'âge moyen des participants... voici les chiffres clés de l'épreuve

CHIFFRES - Tous les ans, c'est l'effervescence. Ce dimanche 9 avril, la 41e édition du marathon de Paris va s'élancer en compagnie de plus de 57.000 participants. Du nombre de nationalités présentes à celui de kilomètres parcourus au total et quelques chiffres plus anecdotiques mais étonnants, voici les chiffres clés de l'épreuve.