Marathonien de l'info... et marathonien tout court. Gilles Bouleau compte 11 marathons à son actif, dont 5 à Paris. Après l’avoir disputé en 2004, 2005, 2012, 2013 et l’année dernière, Gilles Bouleau a décidé de faire l’impasse cette année, faute de temps. Pour autant, le journaliste de 54 ans reste un passionné de la course à pied. Pour LCI, il a accepté de livrer ses cinq conseils pour "survivre" à la fameuse course parisienne.