1 J-3 : la charge glucidique "Trois jours avant la course, il faut introduire une grande part de féculents dans l'alimentation, et non pas tout miser uniquement sur la « pasta party » ou "la rice party" la veille. L'apport glucidique doit être réparti sur les trois principaux repas, sans oublier une collation l'après-midi si besoin (semoule ou riz au lait) les deux dernier jours" explique Corinne Peirano diététicienne nutritionniste et experte nutrition du marathon de Paris. Des glucides sur trois jours, c'est long, heureusement il n'y a pas que les pâtes. Alors, n'hésitez pas à varier les aliments et à alterner entre les pâtes, le riz, la semoule ou le quinoa, pour ne pas saturer. "Il faut éviter d'abuser des matières grasses. Le but n'étant pas de prendre du poids, mais de constituer des stocks en glycogène" rappelle-t-elle, qui insiste également sur l’importance de ne pas sauter de repas la veille d'un marathon.

2 H – 5 à 3 heures : le petit-déjeuner Au petit matin, l'ennemi est le stress d'avant course. Il peut conduire les participants à ne rien avaler avant le départ. "C'est dommage parce que tout ce qui a été fait les trois jours avant, à savoir la recharge glucidique, va être mis à mal par cette absence de petit-déjeuner. L'objectif est de la maintenir jusqu'au départ. Partir à jeun, c'est puiser dans ses réserves, alors que la nuit les aura déjà entamées" précise Georgine Tixier, nutritionniste spécialisée dans les sports d'endurance. Il faut donc se forcer à manger quelque chose, son petit-déjeuner habituel s'il est digeste ou utiliser des gâteaux à préparer mais conçus pour l'effort (Energy cake d'Isostar ou Bio-cake de punch power).

3 Pendant la course "Il faut penser à s'hydrater avant de penser à manger. Optez pour une boisson technique car l'eau seule ne suffit pas. Partir sur 0,5 litre par heure est une bonne base, soit deux-trois gorgées toutes les dix minutes » conseille Jérémy Jean-Louis, fondateur du site okidosport.com. Privilégiez les pâtes de fruits, les dates ou encore les pâtes d'amande, des aliments faciles à digérer et à mâcher. "En course, vous éviterez les pruneaux et leurs effets laxatifs et les abricots secs qui ballonnent" recommande ce passionné de trails. A mi-parcours, restez vigilant et ne sautez pas de ravitaillement, le vôtre ou celui de l'organisateur, sous prétexte d'être bien, parce que vos stocks de glycogène, eux s'amenuisent pendant l'effort.