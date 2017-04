Marathon de Paris 2017 : un couple kenyan en or

Paul Lonyangata, 24 ans, décroche à Paris son troisième succès sur la distance après les marathons de Lisbonne (2013) et Shanghai (2015). Deuxième en mars dernier sur le semi-marathon de Paris, il établit ici le sixième meilleur temps de l’épreuve et bat son record personnel de plus d’une minute. Il précède son compatriote Stephen Chebogut qui termine en 2h06'56" et un troisième Kenyan, Solomon Yego en 2h07'13".