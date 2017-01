Maria Sharapova reviendra à la compétion en avril et ce n'est pas une blague

"Je ne pourrais pas être plus contente, jouer mon premier match de retour sur le circuit dans l'un de mes tournois favoris", a exprimé la triple lauréate à Stuttgart (2012, 2013 et 2014). "Il me tarde de voir mes supporters et de refaire ce que j'aime", a-t-elle poursuivi. Et pour cause, Maria Sharapova n'a plus disputé de match depuis son quart de finale perdu à Melbourne en janvier dernier contre l'Américaine Serena Williams, et bénéficiera donc d'une invitation pour le tournoi allemand.