Marseille et West Ham tombent d'accord, Dimitri Payet de retour sur la Canebière

LE RETOUR - Après seulement 18 mois passés en Angleterre, le milieu offensif international français Dimitri Payet va retrouver la Ligue 1 et le maillot de l'Olympique de Marseille. Dimanche, selon L'Equipe et plusieurs médias britanniques, West Ham et l'OM sont tombés d'accord pour un transfert d'environ 30 millions d'euros.