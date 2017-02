Meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions, Benzema reste pourtant mal aimé...

Mais cette pluie de compliments, mérités, ne vient pourtant pas effacer les réserves que continue d'inspirer Benzema. Car au-delà de sa personnalité parfois critiquée ou de l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena pour laquelle il est toujours mis en examen, l'ancien Lyonnais n'a jamais vraiment fait l'unanimité pour ses performances sportives. Ses performances par momnet très irrégulières en équipe de France, avec laquelle il ne joue d'ailleurs plus depuis plus d'un an, ont sans doute laissé des traces auprès des observateurs et du grand public tricolore. Preuve en est, ce sondage Odoxa réalisé en mars dernier pour le quotidien L'Equipe, dans lequel 71 % des amateurs de football en France avaient indiqué être hostiles à un retour de "KB9" en Bleus. Et si l'adage disant que nul n'est prophète en son pays pourrait s'appliquer à l'attaquant, pourtant auteur d'au moins vingt buts toutes compétitions confondues depuis 7 ans et meilleur allié de Cristiano Ronaldo au Real, un autre barromètre vient tout de même accréditer la thèse d'un Benzema qui peine à convaincre : le Ballon d'or. Car jamais le joueur n'a figuré dans le Top 5 de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Pire, lors de la dernière édition, il ne faisait même pas partie des 30 nominés...