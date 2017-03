Comment Kylian Mbappé a (lui aussi) échappé au PSG avant de filer à Monaco

Interrogé là-dessus par Le Parisien le 6 janvier dernier, Kylian Mbappé évoquait toutefois un autre facteur décisif dans ce choix : "Le PSG m'avait contacté mais le projet de Monaco me correspondait plus. Il me permettait de progresser en me mettant dans les meilleures conditions sur le plan sportif, scolaire et humain. La politique du PSG a changé maintenant. Les jeunes ont désormais plus de chances de jouer au plus haut niveau." Comprendre : à l’époque, les jeunes pousses n’avaient quasiment aucune chance de glaner du temps de jeu en équipe première à Paris.