Mercato : l'OM et West Ham tombent d'accord, Payet de retour sur la Canebière

Passé par Nantes (2005-2007), Saint-Etienne (2007-2011), Lille (2011-2013) puis Marseille une première fois (2013-2015), Dimitri Payet (29 ans), qui va s'engager jusqu'en juin 2021, a donc finalement obtenu gain de cause auprès des dirigeants londoniens. Désireux de revenir dans un club marseillais en pleine reconstruction, le Réunionnais n'avait pas caché ses intentions au moment des fêtes de fin d'année et avait engagé un bras de fer avec le club anglais afin de revenir à l'OM. Au point d'être écarté du groupe par son entraîneur Slaven Bilic. West Ham et l'OM se sont mis d'accord sur un transfert de l'ordre de 25 millions de livres, soit un peu moins de 30 millions d'euros. C'est deux fois plus que le trajet aller Marseille-Londres à l'été 2015 (15M€).