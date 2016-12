Mercato PSG : Serge Aurier attise les convoitises de grands clubs européens

Le mois de janvier va être chargé pour Serge Aurier. Le latéral droit du PSG avec les Eléphants de Côte d’Ivoire en direction du Gabon pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations et tenter de revalider le titre acquis en 2015 en Guinée Equatoriale. Mais Serge Aurier aura forcément une oreille attentive aux bruits qui courent concernant sa situation au PSG. Auteur, pour l’instant, d’une saison en demi-teinte avec les quadruples champions de France en titre, Aurier est convoité par les plus grands clubs européens. Selon le journal L’Equipe de ce samedi, le joueur formé au RC Lens serait dans les petits papiers du FC Barcelone. Selon le quotidien, le club catalan "attend que le joueur rentre de la CAN pour poursuivre les discussions".