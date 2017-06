Mercato : ça vaut quoi Jordi Mboula, pépite du Barça et nouvelle recrue de l'AS Monaco ?

Si le nom de Jordi Mboula ne vous dit rien, vous l'avez sûrement déjà vu à l'oeuvre. Auteur d’une campagne prometteuse en Youth League avec le FC Barcelone (8 buts et 2 passes en 9 matches), il s'est révélé en février dernier, face à Dortmund. Roulette, double contact et accélération, il a montré toute l'étendue de son talent en une action. On vous laisse apprécier.