Métamorphose, records, froid : à quoi le Stade Pierre-Mauroy se prépare pour France-Islande ?

1 Merci les bénévoles

"Une prouesse technique." Olivier Baudry, le directeur du Stade Pierre-Mauroy, a fait montre d’un grand enthousiasme vendredi, à la veille du huitième de finale des Experts. "Transformer un stade de foot en salle et de sports-co n’est pas évident, car cela doit obéir à un certain nombre de contraintes", a-t-il indiqué en conférence de presse. Et pour cause, les travaux ont commencé dès mercredi à Lille pour métamorphoser l’habituelle résidence du Losc en terrain de handball. Quelques 229 bénévoles ont permis ce changement de configuration, alors que le parquet a été posé jeudi sur une moitié de terrain de l’écrin lillois. Le Stade Pierre-Mauroy possède par ailleurs un système qui lui permet la fermeture de son toit.