Michael Schumacher : 3 ans après son terrible accident de ski, où en est l'ancien champion de F1 ?

Triste anniversaire. Pour la troisième année d'affilée, et tant que leur champion n'ira pas mieux, le 29 décembre est un jour très particulier pour les fans et les proches de Michael Schumacher. Car c'est juste avant le passage entre 2013 et 2014 que la vie du septuple champion de Formule 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) a basculé en Savoie, alors qu'il profitait de sa retraite (il a définitivement raccroché les volants en 2012) et de sa famille. Depuis, l'onde de choc de ce terrible accident, qui a plongé Schumi dans le coma pendant de longs mois, a eu un écho mondial et les moindres nouvelles venant du clan de l'ancien pilote sont scrutées de toute part.