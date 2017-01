"Schumacher continue à se battre", confie son ami Jean Todt

Et à la question de savoir si Schumi allait mieux et s'il commençait à réagir, celui qui est un "ami proche" du septuple champion du monde de F1 a répété "il se bat" et expliqué qu'il faut "lui souhaiter beaucoup de courage à lui et sa famille." Pour rappel, Michael Schumacher, 48 ans depuis le 3 janvier dernier, est resté six mois dans le coma après avoir subi une intervention neurochirurgicale à l'hôpital de Grenoble. Il poursuit depuis une longue convalescence dans son domicile suisse de Gland.