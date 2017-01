Mo Farah sur le "Muslim ban" : "Papa ne pourra peut-être pas rentrer à la maison"

"Le 1er janvier, sa Majesté la reine a fait de moi un Chevalier du royaume. Le 27 janvier, le président Donald Trump semble avoir fait de moi un étranger", écrit-il dans une lettre ouverte publiée sur Facebook. "Je suis un citoyen britannique qui vit en Amérique depuis six ans - je travaille dur, je contribue à la société, je paie mes impôts et j'élève mes quatre enfants dans un lieu qu'ils appellent désormais la maison", poursuit-il. "Maintenant, on me dit à moi et à de nombreux autres que nous ne sommes peut-être plus les bienvenus. C'est profondément perturbant de devoir dire à mes enfants que Papa ne pourra peut-être pas rentrer à la maison, leur expliquer pourquoi le président a mis en place une politique issue de l'ignorance et de préjugés", ajoute le champion qui est actuellement en Ethiopie pour s'entraîner.