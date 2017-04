Monaco-Dortmund : les joueurs du Borussia espèrent "renverser" ce match pas comme les autres

Des supporters lyonnais cagoulés fouettant à coups de ceintures des pères et des mères de famille, sous les yeux de leurs enfants venus encourager Besiktas au Parc OL jeudi. Des Turcs qui répliquent en arrosant les Lyonnais de bombes agricoles, provoquant un envahissement de terrain. Un autre envahissement de terrain, dimanche, pour insulter et molester les joueurs lyonnais sur la pelouse à Bastia. On n’oublie pas les trois charges explosives activées sur le passage du car des joueurs de Dortmund, mardi dernier, juste avant leur match de Ligue des champions contre Monaco. On l’oublie d’autant moins que les deux équipes se retrouvent ce mercredi soir sur le Rocher, pour le quart de finale retour, dans un contexte rendu encore plus tendu par les incidents susmentionnés survenus ensuite dans l’Hexagone, où un attentat terroriste vient d’ailleurs d’être déjoué ce mardi.