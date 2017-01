Mondial 2017 de hand : les Bleus racontent l’engouement exceptionnel qui les porte

Les anciens n’étaient pas plus blasés. La superstar Nikola Karabatic : " T’as pas envie de partir du terrain ! C’est tellement magique et c’est unique dans une vie de handballeur de jouer dans une salle comme ça de 28.000 personnes. On ne peut pas le décrire. C’est inoubliable. On avait envie de rester encore un peu plus sur le terrain après le match et de communier avec le public. On avait envie de prendre ce plaisir-là et on l’a fait !" Nedim Remili, lui, a même purgé une frustration de fan de foot : "On ne savait pas à quoi s’attendre à Lille avec 28.000 personnes. Ça a été une ambiance de dingue. On a joué dans un stade de foot, c’est un rêve car on a tous fait du foot quand on était petits. Pour du handball, c’est encore mieux. Franchement, la communion avec le public a été énorme."