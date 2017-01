Mondial 2017 : l’équipe de France de handball boucle sa préparation par une victoire bien plus rassurante contre la Slovénie

Devant à la pause (17-13), l’équipe de France a ensuite fait fructifier son avance tout en effectuant des rotations pour économiser les cadres. Nikola Karabatic n'a ainsi joué que durant la seconde période. Thierry Omeyer n'a pas eu à rentrer dans les cages car Vincent Gérard a été bon. Et Daniel Narcisse, devenu le sixième international français à compter 300 sélections, n'est apparu qu'en première période. Grâce à un départ canon, les Bleus avaient déjà fait le break (6-2) au bout de huit minutes en profitant du bon tempo des arrières latéraux Nedim Remili, qui a retrouvé de l'efficacité aux tirs, et William Accambray. On devrait donc retrouver tout ce petit monde en pleine forme, mercredi à Bercy, contre le Brésil. Où il ne s’agira plus seulement de se rassurer : il faudra aussi assurer.