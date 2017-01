EN DIRECT - France-Slovénie : les Experts en route pour une nouvelle finale ?

Sur le papier, on voit mal ce qui pourrait empêcher l’équipe de France d’atteindre "sa" finale si elle parvient à maintenir son niveau de jeu et à réciter son handball comme elle l’a fait depuis le début de la compétition (sept victoires en autant de rencontres). La Slovénie a certes battu le Qatar au tour précédent, mais ses oppositions face aux Bleus se sont régulièrement soldées par des échecs à l’image de deux matches de préparation perdus 29-27 et 33-26. Les hommes de Didier Dinart et Guillaume Gille seraient bien inspirés de faire de même ce jeudi.