Mondial de hand – France-Norvège (31-28) : les Bleus font forte impression et ont déjà un pied en 8es de finale

Il était là, le premier tournant de ce Mondial à la maison. Et c’est peu dire que les Bleus l’ont bien abordé. Après le Brésil (31-16) et le Japon (31-19), balayés sans forcer, il leur fallait cette fois prendre la mesure de la Norvège, immense nation du handball et adversaire le plus compliqué à jouer, et de loin, dans leur groupe. Mission accomplie avec brio : victoire (31-28), ce dimanche à Nantes, à l’issue d’une domination sans partage.