Mahé, Remili, Gérard : face à la Suède, les hommes de l'ombre ont pris la relève

De son côté, Nedim Remili avait gardé le meilleur pour la fin. Maladroit avec le ballon et régulièrement poussé à la faute, le jeune arrière droit du Paris Saint-Germain (21 ans) a tout d’abord balbutié son handball avant de se montrer décisif en seconde période au cours de laquelle il a inscrit six buts dont quatre dans le dernier quart d’heure à l’aide de son puissant bras gauche. "J'ai la confiance de mes partenaires donc même si je perds des ballons, je reste concentré et je ne doute pas. L'ensemble des jeunes et des joueurs avec moins de sélections ont un rôle à jouer et quand les cadres nous donnent le ballon, on doit se l'approprier", explique-t-il.