Mondial de hand : laissé sur le banc contre la Slovénie, Omeyer débutera la finale

Passé au travers de son quart de finale contre la Suède, Thierry Omeyer était attendu au tournant jeudi soir face à la Slovénie (31-25). Didier Dinart ne lui a finalement pas donné l’occasion de se refaire la cerise en titularisant à la surprise générale son remplaçant Vincent Gérard, déterminant au cours de la seconde période du quart de finale remporté par les Bleus mardi soir. Et bien lui en a pris au regard de la copie rendue par le portier de Montpellier : élu homme du match, il a écœuré les Slovènes avec ses 17 arrêts et fut même tout proche d’inscrire un but sur un tir lointain en fin de rencontre.