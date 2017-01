Claude Onesta : "D'année en année, le terrain devenait de moins en moins passionnant pour moi"

Pourtant, au micro de LCI et de TF1, l'homme aux huit titres internationaux entre 2001 et 2016 reconnaît volontiers avoir voulu s'écarter des terrains. "D'année en année, le terrain devenait de moins en moins passionnant pour moi, nous a-t-il expliqué. Je le dis clairement. J'étais de moins en moins attaché aux problématique du jeu et du terrain." Néanmoins, ce passage de témoins n'est pas toujours de tout repos : "C'est vrai que le fait d'avoir eu les rênes en mains, tout au long du parcours, fait que par moments, c'est un peu douloureux de laisser partir les choses".





Désormais relégué en tribunes, Claude Onesta n'a qu'une idée en tête. "Ma seule ambition aujourd'hui est que l'équipe de France continue à être opérationnelle. J'essaie juste de continuer à être utile et à stabiliser un périmètre pour qu'elle puisse vivre de manière opérationnelle. À l'heure où Dinart et Gille, les ­cosélectionneurs, sont attendus au tournant, l'ombre d'Onesta accompagnera, une nouvelle fois, les "Experts".