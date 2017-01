Mondial de hand : pour la demie, Omeyer a "envie de faire mieux"

Comment jugez-vous votre prestation de mardi, face à la Suède ?

On a toujours envie de faire mieux bien sûr (individuellement) et d'aider davantage l'équipe. Mais l'essentiel est d'avoir su collectivement trouver les ressources pour obtenir cette victoire. Au début, on est bien rentré dans le match avec une capacité à marquer des buts. On savait que leurs arrières allaient marquer des buts aussi. Ce qui est positif, c'est d'avoir su les contrer au fur et à mesure que le match avançait et empêcher en particulier Lukas Nilsson de briller.