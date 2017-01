Mondial de hand : le "mur" tricolore Vincent Gérard fait chavirer Twitter

L'homme du match, évidemment. Stratosphérique dans ses cages, tout le long de cette demi-finale face aux Slovènes, Vincent Gérard a tout simplement écœuré ses adversaires du soir. Comme il l'avait d'ailleurs déjà fait au tour précédent face aux Suédois. Jeudi soir, celui qui joue d'habitude les seconds rôles derrière l'immense Thierry Omeyer s'est montré au moins tout aussi grand que son aîné. Une performance XXL (15 arrêts tout de même dans ce match), qui a épaté les observateurs et notamment les nombreux téléspectateurs qui ont suivi le match et on posté leurs commentaires sur Twitter.