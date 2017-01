VIDÉO - Connaissez-vous vraiment Nikola Karabatic ? Cinq chiffres sur le leader des "Experts"

On n'a même plus besoin de le présenter, tant son nom est associé à sa discipline. Cette année encore, lors du Mondial de handball en France qui débute le 11 janvier, Nikola Karabatic sera l'arme numéro un des Bleus. Entouré de la base arrière, et de ses lieutenants Daniel Narcisse et Michaël Guigou, il va tenter de guider l'équipe de France vers un nouveau sacre mondial, le sixième de son histoire.





En une dizaine d'années, "NK" a su s'imposer de par son talent et sa puissance comme l'atout majeur des "Experts", le surnom donné à l'équipe après les JO de Pékin. Tout a commencé en 2006. Un an après le départ en retraite de Jackson Richardson, le leader des "Costauds", la précédente génération dorée, il décroche son premier titre européen avec la France.