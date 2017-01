Mondial de hand : après leur carton plein, les Bleus affronteront l'Islande en 8es

Ils ont de quoi voir venir. Impressionnants de maîtrise lors de leurs quatre premiers matchs (face au Brésil, au Japon, à la Norvège et à la Russie), les hommes de Didier Dinart et Guillaume Gille ont un peu plus peiné face aux Polonais, mais l'ont finalement emporté. Il faut dire que le duo à la tête des Bleus avait décidé de faire souffler leurs cadres et de donner plus de temps de jeu aux seconds couteaux. Sans conséquence, donc, sur la marche en avant de l'équipe de France qui a bouclé sa phase de poules avec un cinquième succès d'affilée dans ce groupe A.