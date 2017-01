Mondial de handball : Nikola et Luka Karabatic nous ouvre les portes de sa maison

C'est la fratrie la plus célèbre du handball français. Nikola et Luka Karabatic sont attendus au tournant ce mardi pour le quart de finale du Mondial. Et à cette occasion, ils ont droit à leur premier passage télé "en clair sur TF1 mardi (19 heures). Une opportunité de faire la Une et de doper la popularité du handball.". Ce chemin vers plus de visibilité passera toutefois par une obligation de zapping à la mi-temps: le groupe TF1 diffusera en effet la première moitié de France-Suède (19h00) sur la première chaîne, avant de retransmettre la seconde sur sa filiale TMC. D'ici là, ils nous ont ouvert les portes de leur maison.





