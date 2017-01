Mondial de hand : coup de tonnerre, les champions olympiques danois sont éliminés !

Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Si tout le monde s'attendait à ce que l'équipe de France tombe sur la Suède en quart de finale mardi (19 heures, sur TF1 et TMC), les observateurs avaient aussi prévu que les Experts retrouvent leurs tombeurs des JO de Rio en finale le 29 janvier prochain. Mais voilà, la Hongrie est passée par là et vient de faire tomber le Danemark, pourtant grand favori de cette rencontre et de ce Mondial...